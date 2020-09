Le Battistelle, Doc Soave Classico Roccolo Del Durlo 2018

Dal 2002, anno in cui hanno deciso di imbottigliare in proprio i vini ottenuti in azienda, Gelmino e Cristina Dal Bosco hanno sviluppato questa piccola realtà squisitamente familiare del comprensorio del Soave, che conta su 9 ettari per una produzione di 22.000 bottiglie all’anno. I vigneti sono distribuiti in piccole parcelle, tutte situate sui colli di Brognoligo. L’appezzamento più grande, quello posto sul monte delle Battistelle, collocato nella zona del Cru del Castellaro, dà il nome alla cantina. Lo stile dei vini aziendali è di stampo tendenzialmente tradizionale e, oltre a privilegiare l’utilizzo dei vitigni locali, in cantina non pratica particolari operazioni, lasciando alla materia prima l’incarico di esprimersi al meglio. Da una delle piccole vigne di proprietà, il Roccolo del Durlo, arriva questo Soave, affinato in acciaio per 8 mesi. La versione 2018 possiede un quadro aromatico che passa dai profumi di frutta gialla a quelli di agrumi, con leggeri tocchi di pietra focaia ed erbe aromatiche. In bocca, il vino si sviluppa ben bilanciato e il sorso è sapido e piacevolmente fragrante.

