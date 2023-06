Le Bertille, Docg Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019

Prima la decisione di avere una casa in campagna, poi la passione per la terra ed i suoi frutti, che diventa vero e proprio progetto di vita. Quella de Le Bertille è una storia semplice e forse per questo ancor più bella. È la storia della famiglia Roberti, romana ma con forti legami toscani, e della sua ricerca di un vino dal sapore antico e di una piccola impresa, che unisca vigna e olivi, cantina e accoglienza, grazie all’agriturismo San Gallo. La Tenuta si trova tra Montepulciano e Montefollonico e comprende due poderi: “Le Bertille” e “Casella”, per 20 ettari complessivi di proprietà, la metà dei quali coltivati a vigneto (con le varietà Sangiovese, Ciliegiolo, Colorino, Mammolo, Canaiolo, Merlot e Petit Verdot, allevate prevalentemente nella “sottozona” di Canneto). Nel 1971 fu acquisito il primo Podere, “Le Bertille”, come casa vacanza per la famiglia. I due ettari di vigneto producevano vino per l’autoconsumo e per gli amici. Nel 2001 viene acquisito il podere “Casella” e reimpianti i vecchi vigneti su una superficie di 8 ettari. Nel 2004 apre l’Agriturismo San Gallo e nel 2006 viene imbottigliato il primo Nobile di Montepulciano, vendemmia 2003. Il Nobile di Montepulciano Riserva 2019, maturato in legno grande, possiede profumi fragranti di frutta rossa e fiori, sottobosco e spezie. In bocca, il sorso è ben misurato, dal tocco raffinato e saporito e dal finale ampio e ancora fruttato.

(fp)

