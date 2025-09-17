Le bollicine italiane conquistano il “Concours Mondial de Bruxelles” con 2 Gran Medaglie e 25 Ori

A mettersi in mostra, vincendo con due etichette, il massimo riconoscimento, la Gran Medaglia d’Oro, è la cantina Centinari, di Cazzago San Martino, che, partita nel 2018, è già uno dei riferimenti del Franciacorta, sotto la guida di Paola Togni, insieme ai figli Elisa e Andrea Centinari. Ma, per l’Italia, oltre alle due Gran Medaglie d’Oro, ci sono anche 25 Medaglie d’Oro a conferma della sua grande importanza nel settore spumantistico. Quasi un terzo delle etichette italiane in gara ha, infatti, conquistato una medaglia, registrando un incremento del 10% sull’edizione precedente, al prestigioso “Concours Mondial de Bruxelles”, e, complessivamente, 97 vini italiani hanno ottenuto un riconoscimento nella “Sessione Vini Effervescenti” 2025, di scena nei giorni scorsi, a Chișinău in Moldavia: 2 Grandi Medaglie d’Oro, 25 Medaglie d’Oro e 70 Medaglie d’Argento, il “bottino” finale.

La Lombardia ha brillato con la Franciacorta Docg, tra i vertici della spumantistica tricolore, conquistando due Grandi Medaglie d’Oro riservate alle migliori annate del concorso. Entrambi i premi sono andati alla cantina Centinari, che ha ottenuto anche il titolo di “Rivelazione Italiana” del concorso con il Centinari Brut, 100% Chardonnay, affinato 28 mesi sui lieviti, seducendo i giudici “con aromi precisi di crema al limone, un’eleganza burrosa e una mineralità gessosa, offrendo un sorso teso, fresco e di grande finezza”. Gran Medaglia d’Oro anche per il Dosage Zéro, anch’esso 100% Chardonnay, che si è imposto “grazie ai delicati aromi di frutta matura, vaniglia e una sottile nota tostata, con un palato fresco, equilibrato e armonico”. E se il Veneto ha ribadito la sua centralità con una vasta rappresentanza di Prosecco Docg premiati, a distinguersi particolarmente sono stati anche il Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Puglia e Marche.

Focus - “Concours Mondial de Bruxelles” - “Sessione Vini Effervescenti” 2025: i premiati italiani (Gran Medaglio d’Oro e Medaglia d’Oro)

Gran Medaglia d’Oro

Centinari Brut, Franciacorta Docg - Centinari

Centinari Dosage Zéro, Franciacorta Docg - Centinari

Medaglia d’Oro

Valderustè Extra Brut Millesimato 2024, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg - Divigna

Fior d’Arancio Spumante Enotrium 2024, Colli Euganei Docg - Md

Centinari Satèn Millesimato Brut 2019, Franciacorta Docg - Centinari

Calarosa Spumante Metodo Classico Rosè Brut, Vsq di Puglia - Borgo Turrito

Ribolla Gialla Brut - Cormons

Lagodamare Frizzante 2024 - Casa di Grazia

Chiaromonte Ancestrale Rosè 2019 - Tenute Chiaromonte

Scarano Verdeca Metodo Classico Extra Brut 24 Mesi, Puglia Igt - Scarano Spumanti

Rive di Rolle Extra Brut 2024, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg - Sui Nui

Bacio della Luna Millesimato Diamond Collection 2024, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg - Schenk Italia

Ororosso Riserva Dosaggio Zero 2019, Trento Doc - Glv

Torri di Credazzo Cru Millesimato Extra Dry 2024, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg - Follador

Corvezzo Brut Heritage Collection, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg - Corvezzo

Valvitis Ribolla Gialla Spumante Brut - C&C

Palici Spumante Bianco Brut 2016, Etna Doc - Barone di Miceli

Bosio Nature Millesimato 2021, Franciacorta Docg - Bosio

Bosio Pas Dosè Riserva Girolamo Bosio 2017, Francicorta Docg - Bosio

Mionetto Brut Luxury Collection, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg - Mionetto

Ribolla Gialla Brut Nature - Scolaris

Fattoria Conca d’Oro Extra Dry 2024, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg - Conca d’Oro

Battista II° di Lorenzonetto Mauro Ribolla Gialla Extra Dry Millesimato 2024, Vsq di Friuli Venezia Giulia - Battista II°

Spumante Dosaggio 0 Enrico 2012, Vsq di Lombardia - Ricchi

595 Metodo Classico Chardonnay - Colomba Bianca

Metodo Classico Riserva Dosaggio Zero 80 Mesi S.l. 2014, Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante - Casaleta

Borgo delle Rose Ribolla Gialla, Vsg di Friuli Venezia Giulia - Cimolai

