Le Calandre - Rubano (PD)

Benché il luogo non sia certo un’attrazione, siamo in una zona commerciale alla periferia di Padova, Le Calandre rappresentano ormai stabilmente uno dei luoghi della cucina d’eccellenza più significativi d’Italia. Nel 1981, Erminio Alajmo e Rita Chimetto fanno nascere Le Calandre e, nel 1994, lo “passano” ai figli, Raffaele, Massimiliano e Laura, che creano un vero e proprio gruppo. Già, perché dal ristorante tristellato è nato un universo Alajmo. Oltre alla casa-madre, vero e proprio tempio culinario per il gourmand più raffinato, c’è, a Venezia, il Caffè Quadri, il bistrot Quadrino, il ristorante Quadri e Amo; nel trevigiano ci sono Amor e Le Cementine; a Cortina Aljmo Cortina; per poi passare oltralpe, col Caffè Stern a Parigi, fino ad arrivare in Africa, a Marrakech, con Sesamo, e l’hotel Coccinella sempre in Marocco. E per non dimenticare le radici familiari che ne hanno sancito il successo, all’ombra del tempio de Le Calandre sorge la sua versione casual: Il Calandrino e il negozio Ingredienti.

