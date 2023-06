Le Casematte, Terre Siciliane Igt Rosso Peloro 2021

Il duo composto da Gianfranco Sabbatino e dall’ex calciatore Andrea Barzagli sforna vini dal carattere intrigante e capaci di inserirsi con successo nell’ampio e competitivo universo enoico siciliano. Le Casematte, 13 ettari in biologico vitati a Nerello Mascalese e Cappuccio, Nero d’Avola, Nocera, Grillo e Carricante, nasce nel 2008 e sfrutta il terroir dei dintorni di Messina. Il Peloro Rosso è un uvaggio a base di Nerello Mascalese e Nocera, maturato prevalentemente in acciaio con un breve passaggio in legno. La versione 2022 profuma di viola, liquirizia, frutti di bosco e spezie. In bocca, il sorso è incalzante, dal tannino vivace e dallo sviluppo snello e saporito.

(fp)

Copyright © 2000/2023