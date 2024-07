Le Casematte, Terre Siciliane Igt Rosso Peloro 2022

Viola e pepe nero, rovi e amarena, caldo e nitido: così si presenta al naso il Peloro 2022 di Le Casematte, uvaggio di Nerello Mascalese e Nocera, dal sorso sapido e teso, dalla buona aderenza centrale e dal finale largo, che torna sulle note di viola e pepe. Siamo nel territorio di Faro, nel messinese: fra vigneti che guardano sullo Jonio e sul Tirreno, attirandone vento e luce. Qui l’ex calciatore Andrea Barzagli ha raggiunto Gianfranco Sabbatino, che per passione ha fondato l’azienda nel 2008. Oggi vinificano 11 ettari terrazzati e piantati a Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Nocera e Nero d’Avola a conduzione biologica, che si traducono in 5 etichette, 50.000 bottiglie in media all’anno.

(ns)

