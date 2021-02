Le Chiuse, Docg Brunello di Montalcino 2016

L’azienda Le Chiuse coltiva 8 ettari a vigneto, nel quadrante nord-est di Montalcino, racchiusi tra i toponimi di Montosoli e dei Canalicchi. Ne derivano vini di grande finezza ed equilibrio, dotati di personalità ben identificabile. Ma se questo non bastasse, l’attuale proprietaria, Simonetta Valiani, che lavora in azienda insieme al marito Nicolò Magnelli e al figlio Lorenzo, ha ereditato il podere da Fiorella Biondi Santi alla sua scomparsa. Il Brunello 2016 manifesta un profilo aromatico che spazia tra toni fruttati, floreali e speziati, a cui segue una progressione gustativa raffinata, tonica e fine. Un vino che non ha paura della sfida tempo, ma che già da adesso sa dare grandi emozioni.

