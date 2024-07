Le Cime Basse, Doc Verdicchio di Matelica Balzani 2022

È iniziato tutto per gioco, quando da giovane Giovanni Lippera si divertiva a spumantizzare artigianalmente con gli amici i grappoli dei vigneti di famiglia. Nel 2019 insieme alla moglie Annalisa Porcarelli fonda la sua azienda, Le Cime Basse, un piccolo scrigno di 8 ettari coltivati a biologico su diverse aree del territorio di Matelica: non solo vino, ma anche oliveti e vari frutteti, per mantenere integra la tradizione contadina, che è sempre stata ricca di colture e biodiversità. Il vino è uno solo al momento, proveniente da 3,2 ettari in località di Balzani e Grotta Grifoni, vigne composte da suoli diversi e che affacciano su due vallate diverse, che hanno un potenziale di 20.000 bottiglie annuali. Coltivano certamente Verdicchio, ma anche Chardonnay, Merlot, Sangiovese e 2 varietà Piwi, piantante nel 2023: il Merlot Korus e il Cabernet Volos. Nel frattempo, appunto, solo il Verdicchio di Matelica Balzani, in primissima versione, profumato di ginestra, pesca gialla e mandorla e dal sorso glicerico e sapido, che si rinfresca grazie a note vegetali e di mandorla e pepe bianco.

(ns)

Copyright © 2000/2024