Le Colline Ciociare - Acuto (FR)

Il ristorante Colline Ciociare propone esclusivamente due menù degustazione: “I Classici”, dedicato ai piatti che hanno segnato la storia delle Colline Ciociare, ed uno in continua evoluzione e che rappresenta lo studio costante dello Chef Salvatore Tassa sui temi cardine della sua cucina, privilegiando su tutti l’ecosostenibilità, la territorialità e la stagionalità. Tassa non vuole piacere tout-court: vuole che la sua provocazione riesca a modificare una coscienza. Una contraddizione: provocazione-piacere. Ma del resto, la vita è una contraddizione, come il cibo: consumo e sostenibilità, morte e vita, pancia e pensiero. Insomma una concezione in cui la cucina è intesa come impegno del naturale, dell’essenza dell’uomo come essere libero e provocatore di nuove tradizioni. Ecco allora, per fare alcuni esempi, l’anguilla affumicata e sedano rapa, il fungo porcino al vapore con crio-estratto di sedano rapa e bergamotto, la trota di Vallepietra e mandorle, i ravioli di piselli, il manzo e terra, i fichi e ciliegie.

