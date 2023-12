Le Colture, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Fagher 2022

Sono 40 gli ettari a vigneto - divisi in vari appezzamenti tra Conegliano, Valdobbiadene e Montello - dell’azienda Le Colture situata a Santo Stefano, che forniscono una produzione complessiva di 750.000 bottiglie, incentrata, evidentemente, sulle bollicine venete (ma la cantina produce anche un rosso a base di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, oltre ad uno spumante a base di Pinot Nero). L’azienda della famiglia Ruggeri, condotta oggi da Silvia, Alberto e Veronica, è stata avviata nel 1983 dal loro padre Cesare e produce le proprie etichette attingendo ad un parco vigneti piuttosto esteso, benché mantenga anche uno stretto rapporto di fornitura con alcuni produttori fidati. Il Valdobbiadene Prosecco Fagher, ottenuto da Glera in prevalenza più un saldo di Chardonnay, appare di colore giallo paglierino brillante e perlage vivace. Al naso, prevalgono i frutti maturi a polpa bianca, con un tocco di crosta di pane e di agrumi e qualche richiamo balsamico. In bocca, il sorso è lieve e immediatamente saporito, dallo sviluppo continuo e dal finale fragrante, fruttato e persistente.

(fp)

Copyright © 2000/2023