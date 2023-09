Le Colture, Vino Frizzante Rifermentato Incalmo 2021

Le Colture è una storica azienda agricola di Santo Stefano di Valdobbiadene, guidata dalla famiglia Ruggeri, che nei suoi 40 anni di storia ha raggiunto un alto profilo qualitativo in tutte le denominazioni: Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG, Conegliano Valdobbiadene DOCG e Prosecco DOC. Incalmo è il vino firmato dalla seconda generazione della famiglia Ruggeri, una “chicca” in edizione limitata capace di recuperare l’arte antica di produzione dei vini frizzanti, “esaltata dal patrimonio conoscitivo, culturale e tecnologico di oggi” - ha spiegato Alberto Ruggeri in occasione di una degustazione dei vini top aziendali svoltasi al ristorante Archimede Sant’Eustachio a Roma. Alberto, con le sorelle Silvia e Veronica, rappresenta appunto la nuova generazione sulle orme di papà Cesare che cura e coordina il lavoro in vigna. “In Incalmo non compare la parola prosecco - ha spiegato Alberto Ruggeri - perché usiamo sia uve della zona collinare di Conegliano Valdobbiadene che del Montello. Il nome del vino in dialetto veneto significa “innesto”, perché mette insieme queste uve e due generazioni, oltre a rappresentare la connessione tra la vite e l’uomo espressa nell’etichetta”. Nel bicchiere ha un perlage fine, al naso si riconosce la crosta di pane, gli agrumi, la mandorla bianca. Al palato lascia gran piacevolezza e freschezza. Ideale l’abbinamento con formaggi e salumi come la soppressa veneta.

(Cristina Latessa)

