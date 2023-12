Le difficoltà economiche, il salutismo martellante, la sostenibilità ed il futuro del vino

A WineNews, le riflessioni di Lamberto Frescobaldi, alla guida di Unione Italiana Vini (Uiv) e del Gruppo Frescobaldi, tra i leader del vino italiano. “Un po’ di preoccupazione è giusto che ci sia, perchè il quadro economico non dei migliori, ma non è la prima crisi che il vino affronta, e non sarà l’ultima. Al salutismo si risponde con informazione, approfondimento e con la cultura della moderazione, in tutto, non solo nel bere. Lo standard unico nazionale di sostenibilità è un’esigenza per imprese e consumatori”.

