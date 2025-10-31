Le dimore storiche italiane, presidio delle comunità rurali e dell’agricoltura nei piccoli comuni

Le dimore storiche italiane non sono solo custodi di bellezza e memoria: sono presidi vivi che intrecciano storia, arte e agricoltura, generando valore per il territorio, valorizzando i prodotti più autentici del made in Italy e l’attrattività delle aree rurali. Per questo, il 9 novembre, in occasione della “Giornata Nazionale dell’Agricoltura”, aprono le loro porte con “Coltiviamo la Cultura - Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”, l’iniziativa dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Etsi (Adsi) che coinvolgerà oltre 50 residenze in 15 regioni italiane. Degustazioni, laboratori, mercatini, conferenze e workshop racconteranno come queste antiche residenze, spesso situate in piccoli comuni, siano oggi motori di economia sostenibile e attrattori turistici.

I dati più recenti dell’Osservatorio sul Patrimonio Culturale Privato, che analizza l’impatto delle dimore storiche sul Belpaese, raccontano un legame profondo con l’agricoltura: nel 39% delle dimore che svolgono attività agricola, questa incide per oltre il 75% sul reddito annuale, mentre nel 21% dei casi il valore varia tra il 50% e il 75%. Ancora più significativo è il ruolo della vitivinicoltura e dell’enoturismo: il 100% delle dimore produttrici di vino offre percorsi di degustazione e l’85% ha registrato nell’ultimo anno un incremento delle visite, con un terzo di esse che ha superato il 30% di crescita. Dati che confermano come l’integrazione tra agricoltura e patrimonio culturale sia un potente motore di attrazione turistica.

“Con “Coltiviamo la Cultura” vogliamo ricordare che la dimora storica non è solo un luogo di memoria, ma una realtà viva che genera valore per il territorio. Le nostre dimore sono testimonianze di bellezza e di storia, ma anche motori di economia sostenibile con ricadute occupazionali, benefici concreti per le comunità locali e protagoniste dell’eccellenza del made in Italy - sottolinea Maria Pace Odescalchi, presidente Associazione Dimore Storiche Italiane Ets - oltre una dimora su quattro sorge in piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, dove svolge un ruolo di presidio attivo dei paesaggi rurali e delle pratiche agricole sostenibili, contribuendo alla vitalità economica delle aree interne. Attraverso l’agricoltura, l’enoturismo e la promozione del nostro patrimonio culturale, le dimore contribuiscono ogni giorno alla crescita delle comunità e alla tutela dei paesaggi italiani”.

“Il numero crescente di adesioni anche in questa edizione conferma quanto “Coltiviamo la Cultura” sia un’iniziativa attesa e riconosciuta per il valore che porta alle dimore e alle comunità che vi gravitano attorno. Le dimore storiche costituiscono una gemma del patrimonio italiano e il fulcro di un’economia circolare per i borghi su cui insistono, generando relazione, identità e sviluppo sostenibile - conclude Guglielmo Garagnani, vice presidente Adsi - un ringraziamento particolare va all’impegno dei proprietari aderenti, che scelgono di aprire le porte delle loro aziende agricole o di ospitare realtà produttive del territorio, ricreando quel connubio storico tra dimore e attività rurali che ha definito nei secoli le tradizioni del nostro Paese”.

Focus - “Coltiviamo la Cultura - Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”: le residenze aperte

Abruzzo

Convento di Spoltore, Spoltore

Palazzo D’Alessandro, Caporciano

Palazzo Tilli, Casoli

Basilicata

Palazzo Arcieri Bitonti, San Mauro Forte

Palazzo Saraceno, Atella

Palazzo Laureano, Tricarico

Calabria

Museo della Liquirizia Amarelli, Corigliano-Rossano

Masseria Zurlo, Scandale

Castello del Principe, Sangineto

Tenuta Acton di Leporano, Rizziconi

Palazzo Grillo - Le Corti, Polistena

Palazzo Provenzano, Catanzaro

Campania

Tenute Casoli Azienda Agricola, Candida

Emilia-Romagna

Rocca Valle di Castrignano, Langhirano

Villa La Paleotta, San Marino di Bentivoglio

Castello Benelli, Bordonchio Bellaria Igea Marina

Friuli Venezia Giulia

Palazzo Orgnani, Udine

Villa Pace, Tapogliano

Villa del Torre, Romans d’Isonzo

Villa Iachia, Ruda

La Brunelde - Casaforte d’Arcano, Fagagna

Palazzo de Gleria, Povolaro di Comeglians

Palazzo Pavona Asquini, Udine

Villa Ritter de Záhony, Aquileia

Casa Asquini, Fagagna

Casaforte di Bergum, Remanzacco

Lazio

Castello Pinci, Castel San Pietro

Villa Mergè “Palazzetto”, Frascati

Villa Cavalletti, Grottaferrata

Lombardia

Villa Gualdana - Tenuta Agricola, Voghera

Palazzo Guicciardi, Ponte in Valtellina

Marche

La Pieve, Macerata

Piemonte

Tenuta La Marchesa, Novi Ligure

Castello di Piovera, Piovera

Tenuta Berroni, Racconigi

Castello di Tagliolo, Tagliolo Monferrato

Principato di Lucedio, Trino

Puglia

Castello Ducale di Toritto, Toritto

Palazzo Ducale di Alessano, Alessano

Sicilia

Giardino di Palazzo Castelnuovo, Palermo

Cantine Pupillo, Siracusa

Palazzo Arezzo di Trefiletti, Ragusa

Toscana

Villa di Bivigliano, Vaglia

Castello di Montegonzi, Cavriglia

Palazzo Budini Gattai, Firenze

Umbria

Castello di Montegiove, Montegiove

Veneto

Villa Artili Perrona, Bosaro

Villa Tiepolo Passi, Carbonera

Villa di Dussan, Santa Giustina

Villa Selvatico da Porto, Vigonza

Villa Casa Dalla Francesca, Casale di Scodosia

Sua Maestà La Torre, Bardolino

Copyright © 2000/2025