“Le fake news sul cambiamento climatico sono un problema gigante e l’Italia spesso ci crede, perché la conoscenza scientifica non è un patrimonio collettivo”. A WineNews, Stefano Ciafani, presidente Legambiente, dal Forum dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Coldiretti e The European House-Ambrosetti a Roma. “Siamo contrari alla proroga Ue all’uso del glifosato perché attendiamo da anni l’autorizzazione all’acido pelargonico prodotto in Italia, un diserbante naturale, molto meno impattante e indicato in tutti i campi agricoli”.

