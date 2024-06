Le Lumie - Marsala (TP)

“Le Lumie” sono i vecchi limoni simbolo della Sicilia, dai particolari fiori rosa. Ma è anche una novella di Pirandello di inizio Novecento, di cui Emanuele Russo è appassionato. Ne ha fatto un ristorante che sognava fin dagli anni 2000, dove oggi, supportato dal suo team, cucina piatti geniali, ma semplici e freschi, per non alterare gl’ingredienti che provengono dall’orto del ristorante e dai produttori da cui si rifornisce direttamente. E poi c’è il vino, incentrato sul trapanese e sulla genuinità. Ma se qualcosa davvero caratterizza l’impronta di Le Lumie, è il cous cous - che qui si sgrana a mano per diverso tempo e si declina in tante versioni golose (anche dolci) - e il vino fortificato: perpetuo o Marsala che sia, Emanuele ne è diventato ambasciatore, e lo propone a tutto pasto, solleticando la curiosità, lo stupore e le papille gustative dei commensali. Un esempio? L’Arancouscous al nero di seppia con ricci di mare abbinato con il Marsala Superiore Riserva 2015 di Florio.

(ns)

I TOP 5 DI “LE LUMIE”

1. Gorghi Tondi, Sicilia Zibibbo Rajah 2021 - € 28,00

Profumi di bella definizione anticipano una bocca intensa e ben ritmata

2. Fina, Terre Siciliane Perricone 2022 - € 18,00

Rosso profumato e dalla beva spigliata e agile

3. Donnafugata, Terre Siciliane Rosso Tancredi 2017 - € 42,00

Uscito per la prima volta nel 1990, è fra i protagonisti del “Rinascimento” enoico siciliano

4. Vite ad Ovest, Vino Bianco Perpetuo N°73 - € 12,00 al calice

Marsala vergine, che profuma di uva passa e salsedine, dal sorso fresco e lungo

5. Marco De Bartoli, Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2000 - € 22,00 al calice

Profilo aromatico caleidoscopico per questo vino dolce dal gusto fragrante e continuo

