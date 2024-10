Le Macchiole, Toscana Igt Merlot Messorio 2021

Il Messorio 2021, Merlot in purezza maturato in barrique e anfora per 16 mesi, è ampio e persistente al naso e richiama frutti rossi e neri, erbe aromatiche e rosa, con tocchi affumicati e di sottobosco, su base finemente speziata. In bocca il sorso è polposo, ben profilato e dalla progressione piena e dinamica, dai tannini appena increspati e dal finale lungo e persistente, su toni di macchia mediterranea. Il Messorio è uno dei cult wine, insieme a Scrio (Syrah) e Paleo (Cabernet Franc), prodotti da Le Macchiole, uno dei top player del bolgherese e tra le cantine pioniere dell’areale (anno di fondazione 1983). È arrivato sugli scaffali per la prima volta con l’annata 1994.

