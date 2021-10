Le Macchiole, Toscana Igt Rosso Paleo 2009

Il Paleo, nato nel 1992 e dal 2001 Cabernet Franc in purezza, forse rappresenta il vino bandiera aziendale. La versione 2009 possiede ancora un frutto maturo e suadente, abbracciato ad una speziatura delicata e siderale nella lunghezza. Le note più verdi e piccanti escono alla distanza, in modo discreto, e trovano una bocca finissima quanto densa, di trama tannica raffinata. Chiusura su rigogliose bacche di ginepro. Dal 1983 anno in cui Eugenio Campolmi l’ha fondata, Le Macchiole da subito riuscì ad emergere. Lunga la serie di riconoscimenti nazionali e internazionali che i vini de Le Macchiole hanno riscosso unanimemente, occupando il centro del palcoscenico enoico di Bolgheri. Oggi, insieme a sua moglie Cinzia Merli, troviamo i figli Elia e Mattia a condurre una realtà di 27 ettari a vigneto per 165.000 bottiglie annue, che non ha perso la sua connotazione familiare e che conta sul lavoro di una squadra ad alto tasso di competenza. E Cinzia Merli, attualmente nel team dirigenziale del Consorzio, non ha mai cambiato il suo approccio al vino e alla vita. Delicato e allo stesso tempo deciso, sensibile ma al contempo pragmatico.

