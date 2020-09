Le Mandolare, Docg Soave Classico Superiore Monte Sella 2016

Sono 20 gli ettari che alimentano questa cantina, divisi tra le sottozone di Brognoligo, Castelcerino, Fittà e Monteforte. La famiglia Dal Bosco la gestisce da oltre mezzo secolo, ma è dal 2000 che l’azienda ha visto il suo sviluppo più importante, con l’incremento dell’imbottigliato e un affinamento stilistico. Ottenuto in parte da uve leggermente appassite e successivamente fermentato e maturato in legno grande per 12 mesi, il Soave Monte Sella 2016 possiede profilo olfattivo ben scandito che profuma di giglio, acacia, agrumi con toni affumicati e di amaretto a rifinitura. In bocca, il sorso è avvolgente e succoso, non privo di fragranza, dal finale ancora croccante e di pesca matura.

Copyright © 2000/2020