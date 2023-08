Le Monde, Doc Friuli Chardonnay Pratum 2020

Fa parte della Collezione “Le Icone” lo Chardonnay Pratum, che subisce una breve macerazione pre-fermentativa, passando un breve periodi in acciaio sulle sue fecce. La versione 2020 profuma di pesca, albicocca e ananas, con rimandi al burro e al miele. In bocca il sorso è pieno e morbido, dallo sviluppo ampio e dal finale largo e tendenzialmente sapido. Le Monde, cantina che prende il nome dalla località in cui si trova, è situata nella parte occidentale del Friuli Venezia Giulia, in un lembo della provincia di Pordenone compreso tra i fiumi Livenza e Meduna, ai confini con il Veneto. Fondata nel 1970, oggi vede un nuovo corso iniziato nel 2008, anno in cui Alex Maccan, imprenditore nel settore dell’arredo, l’ha rilevata e resa protagonista di un progetto enoico del tutto ambizioso. La proprietà si estende su una superficie di 160 ettari di cui quasi 100 vitati. Di questi, 30 si trovano a Le Monde, zona che può essere considerata un vero e proprio Cru a sé stante, mentre gli altri sono distribuiti tra i comuni di Brugnera e Pasiano. Vengono allevate sia varietà di antica coltivazione - come Friulano, Refosco, Ribolla Gialla e Glera - che, in prevalenza, vitigni internazionali, con la produzione complessiva dell’azienda con sede a Prata di Pordenone che si aggira intorno alle 700.000 bottiglie l’anno. Nel 2021 c’è stata un’ulteriore espansione aziendale con l’acquisto de La Ponca nel Collio.

(fp)

