Le Monde, Doc Friuli Pinot Bianco 2023

Le Monde è una realtà vitivinicola friulana concentrata nella realizzazione di vini capaci di interpretare con coerenza il Friuli Venezia Giulia enoico. Si inquadra in questa filosofia il Pinot Bianco che, nella versione 2023, propone un incrocio aromatico tra frutti a polpa bianca e fiori, con tocchi lievemente speziati. In bocca il sorso si muove succoso e fragrante, sviluppandosi con morbidezza e sapore, terminando in un finale ben profilato su ritorni fruttati e floreali. Situata nel Friuli occidentale, tra i fiumi Livenza e Meduna, rappresenta il progetto enologico di Alex Maccan, imprenditore friulano che per anni ha seguito da vicino la tenuta prima di acquisirla nel 2008. Al centro dell’operazione la valorizzazione dei monovitigni, sia autoctoni come il Refosco, Ribolla, Friulano, sia internazionali come Cabernet Franc, Chardonnay, Merlot e Pinot Bianco. Il lavoro in vigna è sistematico e rigoroso, affiancando in cantina vinificazioni tecnicamente ineccepibili e un uso misurato dei legni per l’invecchiamento. L’80% della produzione aziendale è dedicato ai vini bianchi, mentre è in costruzione una nuova struttura, che comprenderà un farm shop e un wine bar, con apertura prevista nel 2026. È, invece, del 2021 l’acquisizione dell’azienda La Ponca, 12 ettari di vigneto a Dolegna del Collio, che va ad aggiungersi agli oltre 100 ettari della cantina madre, da cui escono 730.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2025