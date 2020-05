“Le piccole cantine di famiglia e di “nicchia” supereranno meglio di altre la crisi”

A WineNews uno dei grandi del vino italiano, Lodovico Antinori. “Tra 10 anni immagino un’Italia ancora più forte nel mondo, con i suoi vini top, ma anche nella fascia media, perchè già ora qui ha vini migliori di tanti altri Paesi. Questa crisi è molto difficile da leggere, impossibile capire quanto durerà. Ma per le aziende piccole con un marchio affermato il mercato non mancherà. Sarà più difficile per le grandi aziende, servirà tanta organizzazione”.

Copyright © 2000/2020