Le Prunaie, Doc Montepulciano d’Abruzzo 2021

Il Montepulciano d’Abruzzo 2021, maturato in tonneau per 6 mesi a cui seguono 3 mesi in acciaio e 6 di affinamento in bottiglia, si presenta accattivante al naso con sentori di frutti di bosco a bacca rossa, toni ferrosi, agrumi scuri e un delicato tocco di erbe aromatiche. Fresca e piacevole la beva, segnata da tannini fitti e per nulla asciuganti, frutto tonico e un finale di buona lunghezza. Le Prunaie è una realtà vitivinicola posta a Varano, nei pressi di Catignano, in provincia di Pescara. Siamo in quel lembo di Abruzzo come sospeso tra la costa e le montagne della Maiella e del Gran Sasso, sede di alcune tra le cantine più significative della Regione. La proprietà si estende su una superficie complessiva di 90 ettari di cui 27 coltivati a vigneto. Le varietà allevate sono i tipici vitigni di antica produzione abruzzesi - Montepulciano, Pecorino e Trebbiano - insieme ad inserimenti alloctoni come la Falanghina, lo Chardonnay e il Traminer (destinati ad un Igt Bianco), oltre ad un unicum vero e proprio per l’Abruzzo enoico come il Malbec (da cui viene prodotto un Rosato). Nella proprietà, anche 4000 piante di ulivo di varie cultivar da cui viene prodotto un pregiato olio, ottenuto nel frantoio aziendale. Vino ed olio, a cui si aggiunge anche il grano, coltivato secondo protocolli biologici, che fornisce la materia prima per il Pastificio Zaccagni, anch’esso di proprietà della famiglia.

(are)

Copyright © 2000/2023