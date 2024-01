Le Ragnaie, Docg Brunello di Montalcino Vigna Vecchia 2019

Era il 2010, quando la piccola cantina posta nei pressi del passo del Lume Spento - nata nel 2003 e condotta da un allora giovanissimo Riccardo Campinoti - cominciò ad emergere con i suoi Brunello dalla silhouette sottile e fragrante. Non era soltanto il risultato delle particolari condizioni pedoclimatiche aziendali, ma una vera e propria virata stilistica che ai tempi lasciò qualche dubbio nella critica, ma che oggi è da leggere come pionieristica. Il Brunello V.V. 2019 profuma di bacche di bosco, rose appassite, ginepro, spezie e liquirizia, con tocchi balsamici. In bocca è teso, fresco e dai tannini nervosi, chiudendo con un finale lungo e ingentilito da una piacevole nota agrumata.

(are)

Copyright © 2000/2024