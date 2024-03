Le Ragose, Docg Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2012

L’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2012 si presenta di un bel rosso rubino granato carico e brillante. Il naso è ampio e sfaccettato e caratterizzato dai tipici sentori di appassimento, ma anche da più fresche note vegetali, menta ed eucalipto, tabacco, cioccolato, cuoio e uno sbuffo di goudron. Sontuoso il sorso, caldo senza eccedere grazie anche ad una spiccata acidità che lo bilancia, regalandogli una bella progressione, che termina in un finale in tema, lungo e pieno ma senza eccedere in muscolarità. 18 gli ettari a vigneto per questa realtà, fondata nel 1969 dalla famiglia Galli, che si trova a Negrar e che produce complessivamente 130.000 bottiglie.

(are)

Copyright © 2000/2024