Le sfide delle Indicazioni Geografiche, tra internazionalizzazione, marketing e comunicazione

La leadership sui mercati mondiali delle IG italiane passa per molte sifede. La prima è trovare modalità di aggregazione, per lavorare insieme sul vero asset del mercato, la distribuzione, specie sui mercati internazionali. Quindi le strategie di marketing, che per marchi come il Parmigiano Reggiano sono simili a quelle di marchi globali come Nutella o Coca Cola. Infine, su Dop e Ig, ci vuole maggiore comunicazione, come raccontano, a WineNews, Alberto Mattiacci, Ordinario di Economia alla Sapienza di Roma, Enrico Bonetti, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università della Campania, e Andrea Marescotti, Professore di Economia all’Università di Firenze.

Copyright © 2000/2023