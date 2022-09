“Le tensioni sui prezzi preoccupano, e il rischio di non avere bottiglie, a breve termine, c’è”

A WineNews le riflessioni di Vittorio Cino, dg Federvini. “La preoccupazione nel settore del vino si sente. E non dimentichiamo i dossier aperti in Europa”. Dalla difficoltà di reperire manodopera in vendemmia, anche per la burocrazia, al tema centrale dei costi di produzione in aumento e delle materie prime che non si trovano, alle partite in Ue, tra etichettatura, nuova Pac e il delicato e sempre aperto dossier su “vino e salute”.

