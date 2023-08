Le Tre Botti - Catania

via Vincenzo Giuffrida, 176/D

L’Enoteca catanese Le Tre Botti, non lontana dal centro cittadino ed inaugurata nel 2015, è un bono punto d’approdo per gli appassionati locali, guardando, evidentemente, con occhio di riguardo alla produzione enologica dell’isola, ma non tralasciando nella sua offerta una solida e ben mirata proposta proveniente dal resto dell’Italia enoica:

COSA VENDE

Travaglini, Gattinara 2019 - € 30,90

Una delle migliori declinazioni “alternative” del Nebbiolo

Franz Haas, Pinot Nero 2021 - € 27,90

I vini a marchio Franz Haas sono sempre impeccabili e ben eseguiti

Stefano Amerighi, Cortona Syrah 2020 - € 30,90

È probabilmente il Syrah di riferimento della Toscana enoica

Speri, Amarone della Valpolicella Classico 2018 - € 54,90

Un rosso ricco e appagante che non delude mai

Michele Satta, Bolgheri 2021 - € 18,90

Territorio, compreso Satta, senz’altro più venduto in Italia fra i rossi toscani

Manenti, Cerasuolo di Vittoria 2021 - € 16,90

Vivacità gustativa e immediatezza aromatica sono i suoi “marchi di fabbrica”

Arianna Occhipinti, Sicilia Frappato 2021 - € 24,90

Vino dal forte carattere e sempre affascinante

Caravaglio, Salina Bianco 2022 - € 16,90

Un bianco prodotto in una piccola isola che offre personalità e carattere

Tasca d'Almerita, Sicilia Bianco Vigna San Francesco 2020 - € 39,90

Raffinato e ben eseguito questo Chardonnay in purezza

S. Michele Appiano, Alto Adige Pinot Bianco Sanct Valentin 2021 - € 28,90

Uno dei vini bianchi simbolo dell’Alto Adige enoico



COSA CONSIGLIA

Cos, Sicilia Frappato 2022 - € 16,90

Personalità e carattere ben espressi in un rosso che non lascia indifferenti

Donnafugata, Sicilia Rosso Mille e una Notte 2019 - € 62,90

Il re dei tagli bordolesi “alla siciliana”

Duca di Salaparuta, Sicilia Nero d'Avola Duca Enrico 2018 - € 62,90

Etichetta storica della Sicilia enoica che ha contribuito al suo rilancio

Franchetti, Etna Rosso Passorosso 2020 - € 22,90

Simbolo per la denominazione, è rosso di bella personalità e grande esecuzione

Zisola, Terre Siciliane Petit Verdot Effemme 2021 - € 24,90

Un rosso da uve Petit Verdot che hanno trovato un buon adattamento sull’isola

Baglio del Cristo di Campobello, Sicilia Nero d'Avola Lu Patri 2019 - € 24,90

È costantemente uno dei Nero d’Avola più riusciti

Alta Mora, Etna Rosso Guardiola 2017 - € 47,90

Intenso e complesso rosso etneo

Palmento Costanzo, Etna Bianco Contrada Cavaliere 2020 - € 36,90

Ben eseguito questo bianco etneo, dai profumi brillanti e dal gusto sapido

Benanti, Etna Bianco Superiore Contrada Rinazzo 2020 - € 47,90

Un vino che sa regalare fragranze e territorialità

Pietradolce, Etna Rosso Contrada Rampante 2017 - € 29,90

È sempre uno dei migliori nella sua tipologia, per precisione di esecuzione

