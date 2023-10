Le vigne di Silvia, Doc Bolgheri Rosso Artemio 2021

Artemio è il secondo nome di Carlo Fuselli, il proprietario di Vigne di Silvia e padre di Silvia e Stefania, che oggi dirigono l'azienda di famiglia a Bolgheri (fondata dal nonno marchigiano Silvio Fuselli negli anni Cinquanta, a partire da terreni comprati dal marchese Incisa della Rocchetta). Artemio è una declinazione maschile del nome “Artemide”, dea greca della foresta, della caccia e degli animali selvatici: un nome calzante per un uomo cresciuto con le mani nella terra, che vorrebbe mantenere più integro possibile quel celebre paesaggio incastonato fra le colline e il mare della Maremma livornese. Artemio è anche il Rosso di Vigne di Silvia, vino a lui dedicato, che in mezzo a tanta frutta rossa, agrumi e spezie dolci, mantiene costante una fresca balsamicità di sottobosco, tanto per restare coerente al suo nome: densità sapida, tannino centrale, trama fitta e freschezza iodata contribuiscono a rendere il sorso persistente, fino alla chiusura su note di fiori di campo. A fianco ad Artemio, c'è l'Itinerante, solare Cabernet Franc in purezza che rappresenta il percorso di vita della famiglia Fuselli, e infine il bianco Giochessa, una dedica ai numerosi dribbling che Silvia ha effettuato in campo lungo i 25 anni da giocatrice di calcio professionista. Vermentino, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon sono i 3 vitigni che hanno scelto di piantare nei loro 4 ettari di vigne condotte in biologico.

(ns)

