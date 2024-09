Le Vigne di Silvia, Doc Bolgheri Rosso Artemio 2022

Artemio è il secondo nome di Carlo Fuselli, il proprietario de Le Vigne di Silvia e padre di Silvia e Stefania, che oggi conducono l'azienda bolgherese di famiglia. Artemio è anche il nome del Bolgheri Rosso aziendale che, nella versione 2022, profuma di frutti rossi maturi, agrumi e spezie, con lampi balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è succoso, sapido e ben profilato, dal finale vivace dai piacevoli e rinfrescanti tocchi iodati. Silvia Fuselli è un’ex calciatrice professionista che ha giocato per 25 anni e che, dopo aver appeso, come si dice, “le scarpe al chiodo”, ha ritrovato una nuova passione nell’azienda di famiglia, 6 ettari a vigneto nei pressi di Bolgheri e circa 18.000 bottiglie di produzione annua.

(fp)

