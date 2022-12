L’economia generata dal vino californiano e dal suo indotto vale 170,5 miliardi di dollari l’anno, con un peso specifico enorme sull’intera economia Usa e, soprattutto, un aumento vertiginoso, del 49%, sul livello di sei anni fa. Così l’ultimo rapporto commissionato da Wine Institute e California Association of Winegrape Growers, che rivela anche come l’industria enoica contribuisce direttamente all’attività economica nazionale con 73 miliardi di dollari, con un aumento, nello stesso periodo, del +27%, ed un contributo alle casse dello Stato, in termini di tasse versate, pari a 7,9 miliardi di dollari. Inoltre, il vino californiano impiega, direttamente o indirettamente, 1,1 milioni di persone in tutti gli Stati Uniti, di cui 422.000 solamente nella stessa California. Tra i settori più rilevanti, l’enoturismo, con 25,2 milioni di visite turistiche legate al vino in California ogni anno.

“Il vino californiano è una forza economica per tutto il Paese, dimostrando ancora una volta che è il prodotto agricolo sostenibile per eccellenza. Le nostre imprese a conduzione familiare, prevalentemente piccole e multigenerazionali, sostengono le comunità di tutto il mondo, aumentando i posti di lavoro, generando attività economica, turismo e entrate fiscali e contribuendo generosamente agli enti di beneficenza”, commenta il Ceo del Wine Institute, Robert P. Koch, come riporta il portale “The Drinks Business”. Una spinta importante alla crescita del comparto vino è arrivata dal Craft Beverage Modernization Act, diventato definitivo nel 2020, che ha ridotto le aliquote delle accise federali per le aziende vinicole. “I vigneti della California non sono solo immagini da cartolina, iconiche dello splendore del nostro Stato, ma anche culla della crescita economica e pilastri di molte comunità in tutto lo Stato”, aggiunge Natalie Collins, presidente California Association of Winegrape Growers. E l’ottimismo cresce anche dal punto di vista qualitativo, con le alte aspettative che accompagnano l’annata 2022, e l’obiettivo, ambizioso, di superare, nel 2030, i 2,5 miliardi di dollari di export.

