“L’enoturismo registra ancora numeri importanti e pesa anche sui bilanci di territori inaspettati”

A WineNews, Roberta Garibaldi, autrice del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico in Italia” e presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico: “l’interesse degli italiani per i luoghi di produzione e le visite fatte in passato salgono e gli italiani che hanno visitato una cantina negli ultimi tre anni erano al 32%, contro l’attuale 40%. I numeri crescono ed enoturismo porta anche vendita diretta e marginalità più alte. Ci sono realtà in cui tutto questo pesa molto sul bilancio: anche in luoghi inaspettati”

