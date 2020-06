Leone De Castris, Salento Igt Malvasia Bianca Donna Lisa 2017

La traccia storica di Leone De Castris è profonda nel panorama enologico pugliese. Ma certamente l’evento più importante è forse quello accaduto nel 1943. Dalla cantina salentina uscivano, per la prima volta in Italia, le bottiglie di un rosato dal nome curioso e destinato ad entrare tra le etichette più note del vino italiano: Five Roses. Aveva espressamente richiesto una grossa fornitura di vino rosato il generale Charles Poletti, commissario per gli approvvigionamenti delle forze alleate, chiedendo però che il suo nome potesse essere ben compreso dagli americani. Un fatto destinato ad aprire in modo significativo il vino pugliese al mondo e al successo finalmente raggiunto nel recente passato. Tante cose sono cambiate da allora, eppure l’azienda, ancora nelle mani della famiglia De Castris e con un patrimonio viticolo di 300 ettari per una produzione di 2.500.000 bottiglie, resta uno dei poli più significativi della Puglia enoica e non solo. Immediata, ricca nei profumi e avvolgente al gusto, la Malvasia Bianca Donna Lisa 2017 affina in acciaio sulle fecce fini per quattro mesi. È una Malvasia che parla di Sud e di sole, di calore e di generosità. Di colore giallo paglierino carico, propone profumi di frutta esotica, cenni agrumati e leggeri tocchi di erbe aromatiche. La frutta ritorna in fase gustativa, dove predominano fragranza e ampiezza del sorso, che resta lungamente persistente.

