Leone de Castris, Salento Igt Rosato Five Roses 76° Anniversario 2019

Non c’è dubbio che il Five Roses è il vino icona della storica cantina pugliese Leone De Castris, che oggi conta su 300 ettari per una produzione complessiva di 2.500.000 bottiglie. La versione Anniversario, messa in commercio per la prima volta nel 1993, per ricordare i cinquant’anni dell’etichetta di questo storico vino uscita negli anni bui del secondo conflitto mondiale, ne rappresenta la versione più importante (accanto alla versione “base” e insieme ai Metodo Classico anch’essi declinati in versione “base” e Anniversario). Blend di uve Negramaro e Malvasia Nera prodotte da vigne allevate ad alberello, che hanno un’età media di 50 anni, è senz’altro uno dei vini più significativi della puglia enoica che, anzi, proprio, grazie a questa etichetta ha cominciato il suo percorso virtuoso nel mondo del vino anche internazionale. La sua storia è nota. Primo rosato ad essere imbottigliato e commercializzato in Italia, il Five Roses deve il suo nome al sito di provenienza delle uve (contrada Cinque Rose) e al “capriccio” del generale alleato Charles Poletti che, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, ottenne una grossa fornitura di questo rosato che volle, però, con un nome in lingua inglese. La versione 2019, affinata in solo acciaio, si propone con la sua consueta deliziosa semplicità, fatta di profumi di ribes, lampone e rosa, ad anticipare un gusto fragrante e delicatamente sapido.

