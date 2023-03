Leone de Castris, Salento Igt Rosato Five Roses 80° Vendemmia 2022

Non c’è dubbio che il Five Roses sia il vino icona della cantina pugliese Leone De Castris, che oggi conta su 300 ettari per una produzione complessiva di 2.500.000 bottiglie. Blend di Negramaro e Malvasia Nera prodotte da vigne allevate ad alberello, è senz’altro uno dei vini più significativi della puglia enoica che, anzi, proprio, grazie a questa etichetta ha cominciato il suo percorso virtuoso nel mondo del vino. La sua storia è nota. Primo rosato ad essere imbottigliato e commercializzato in Italia, il Five Roses deve il suo nome al sito di provenienza delle uve (contrada Cinque Rose) e al “capriccio” del generale alleato Charles Poletti che, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, ottenne una grossa fornitura di questo rosato che volle, però, con un nome in lingua inglese. Con il recente arrivo della versione 80° Vendemmia 2022, il Five Roses cambia veste. Il “lettering” in grande e di colore rosso sull’etichetta gialla, racconta della continuità di questo vino nella storia, mantenendo i colori che contraddistinguevano l’etichetta del Five Roses sin dal 1943. L’annata 2022 comprende, inoltre, il bollino dell’80° Vendemmia, per festeggiare un traguardo decisamente significativo. La versione 2022 ha un colore rosa cerasuolo brillante e cristallino. I suoi profumi fruttati rimandano alla ciliegia, alla fragola e al melograno, mentre il sorso è piacevolmente fresco, morbido e saporito.

(fp)

Copyright © 2000/2023