L’Etna, territorio del vino sulla cresta dell’onda, “dove tutto è bio-diverso”

Territorio del vino sulla cresta dell’onda, l’Etna è un “unicum” della Sicilia, d’Italia e del mondo perché sul vulcano attivo più alto d’Europa, Patrimonio Unesco, tutto è diverso in termini di biodiversità. Ma perché? WineNews lo ha chiesto ad uno dei massimi esperti di viticoltura al mondo, Attilio Scienza, professore di Viticoltura all’Università di Milano, le cui teorie trovano conferma in vini che esprimono la personalità di ogni singolo vigneto come in nessun altro territorio. Aspettando gli “Etna Days”, in settembre, con la regia del Consorzio Etna Doc.

