Letrari, Doc Trento Brut Rosé +4 Talento Riserva 2010

Comincia negli anni Sessanta del secolo scorso la produzione dei primi spumanti di pregio, per arrivare, nel 1976, alla fondazione dell’azienda che ha fatto la storia dei vini trentini, con i suoi 23 ettari a vigneto per una produzione di 160.000 bottiglie. Il Brut Rosé 2010, oggetto del nostro assaggio, affina sui lieviti per almeno 24 mesi, e si presenta di un colore rosa antico delicato e brillante, preludio di un paradigma gusto-olfattivo intenso e convincente. I profumi ricordano il pane appena sfornato e la mandorla tostata, con tocchi floreali fragranti, che ne amplificano la freschezza. La bocca è decisa, agile, dalla buona progressione e contraddistinta da una puntuale trama carbonica.

