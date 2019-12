Letrari, Doc Trento Dosaggio Zero 2016

Le vicende enoiche della famiglia Letrari cominciano ad assumere un corso significativo negli Sessanta del secolo scorso, mentre, per la produzione dei primi spumanti bisogna arrivare al 1976 e cioè alla fondazione dell’azienda che conosciamo oggi. Il Trentodoc Dosaggio Zero affina sui lieviti per almeno 24 mesi e, nella versione 2016, presenta un colore giallo brillante carico, preludio di un paradigma gusto-olfattivo fatto di intensità e struttura. I profumi ricordano il pane appena sfornato e la mandorla tostata, con convincenti note floreali, che ne amplificano la freschezza. La bocca è incisiva, dalla buona progressione e contraddistinta da una puntale trama carbonica.

