LEVII, Doc Trento Brut Riserva 2016

Questa volta non siamo in Val di Cembra o Val d'Adige. Siamo nelle Valli Giudicarie, fra Stenico e Bleggio, dove i cugini Cesare e Simone Berasi hanno iniziato a fare vino nel 2012, a partire da una vigna ereditata, e poi altre, anche abbandonate. Oggi vivono di 21 ettari e 115.000 bottiglie, a confermare la vocazione della zona chiamata nel dialetto locale “Levii” - le viti. Il Brut Riserva proviene da vigna Prada: 700 metri di altezza, esposizione a Sud, pendenza del 40%, escursioni termiche decise, Ora del Garda costante. La versione 2016 profuma di fiori, gesso e piccola pasticceria; in bocca la cremosità è sapida e ha il gusto dell'albedo, del mango, della mora in caramella e di erbe di campo.

(ns)

