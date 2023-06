Librandi, Calabria Igt Rosso Gravello 2020

Partire dalla storia di un territorio e dalle radici familiari per curare e valorizzare, con rigore scientifico ed un approccio sostenibile, suoli e vitigni autoctoni, aprendosi ad un mondo, quello del vino, in continua evoluzione. Questa, in breve, la filosofia di Librandi, importante realtà del vino calabrese che ha creduto fortemente nella crescita della propria realtà e dei propri vini. In questo contesto nasce Gravello 2020, proveniente dal cru Vigna Gravello, sito nella Tenuta Arcidiaconato e caratterizzato da suoli argillosi e calcarei. Gaglioppo e Cabernet Franc sono vinificati separatamente, poi affinano 12 mesi in barrique d’Allier e quindi altri 6 mesi in bottiglia. Una cura che, alla degustazione, si percepisce sin da subito. Infatti, il vino si presenta elegante già alla vista, grazie ad una brillante veste rosso rubino e ad un naso ricco, con piacevoli note floreali, di ciliegia, frutti rossi, mora, prugna, liquirizia, leggere speziature e fresche note balsamiche. Il bellissimo impatto olfattivo è un invito alla degustazione del vino. L’ingresso è fresco, con un tannino di grande carattere, ben integrato e in perfetto equilibrio con una morbidezza avvolgente. Al palato il vino si conferma complesso e piacevole, con una perfetta fusione, sul lungo finale, di note balsamiche, liquirizia e frutti rossi. Perfetto in abbinamento con piatti di pasta a base di carne e secondi di manzo e agnello.

(Paolo Lauria)

Copyright © 2000/2023