Lido Azzurro - Amalfi (SA)

Il Ristorante Lido Azzurro di Antonio Pisani ad Amalfi è affacciato sul porticciolo cittadino, e offre la cucina tipica della tradizione locale, che in ogni pietanza richiama i profumi, i colori, le sensazioni e le emozioni di questo meraviglioso spicchio della costiera. Protagonisti assoluti i piatti di mare, frutto di ricette dal sapore antico, rivisitate in chiave moderna. Maniacale la selezione delle materie prime, rigorosamente locali, e la scelta del miglior pescato di giornata. Un menu – dallo spaghetto con le vongole ai gamberetti dolci con rucola selvatica, dalle orate, cernie, alle spigole in salsa di limone con verdure a vapore - frutto di una cucina semplice, custode dei segreti culinari di una tradizione gastronomica fortemente incentrata sul territorio e che si esprime proprio attraverso la meravigliosa combinazione tra prodotti del mare e prodotti dell’orto. All’altezza del legame con la propria terra anche la cantina del locale, che offre il meglio dei vini della costiera amalfitana e non solo.

