L'Inedito Vigin Mudest

Indirizzo: via Vernazza, 11

Il Vigin Mudest, prima licenza di somministrazione in Alba, era un locale a gestione familiare in cui ci si ritrovava davanti a un buon piatto e a un buon bicchiere a commentare le imprese del pallone elastico o palla pugno, sport tipico langarolo. Oggi la nuova gestione come “L’Inedito”, a cura di Roberta e Mauro e dello chef Flavio Scaiola ha consegnato al centro della cittadina un locale al passo con i tempi ma sempre legato alla grande tradizione culinaria di questa terra. Diversi i menù a tema: dedicato al tartufo, a base di battuta di fassona, fonduta con crostoni di pane casereccio, tajarin al coltello con burro fuso, uova al tegamino e gelato alla crema d’uovo e miele di acacia; dedicato alla tradizione, che comprende carne cruda battuta al coltello, tajarin con ragù di salsiccia, brasato al Barolo e bonet con gelato alle nocciole di Langa; oppure il menu degustazione, che prevede insalatina di fagiano e melograno con Parmigiano, sformatino di verdure con fonduta, ravioli del plin al tartufo nero, medaglione di coniglio all’Arneis e timo.

