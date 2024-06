Linfa - San Gimignano (SI)

Il ristorante Linfa di San Gimignano è guidato ai fornelli dallo chef Vincenzo Martella, che propone piatti i cui ingredienti, di terra e di mare, sono spesso mischiati con maestria nella stessa composizione. Si parte sempre dalla stagionalità e dalla toscanità: in primavera puntando al pesce e al vegetale, in autunno/inverno guardando al bosco e alla cacciagione. Dal menu “Espressione” si può scegliere tra l’animella alla Fiorentina, caviale Siberian, jus di calamaro; il “Cocktail” di mazzancolle Viareggine, ciliegie e cetriolo; la seppia come un risotto alla Pescatora; la melanzana affumicata, latte di bufala cagliato, lamponi; gli spaghetti pomodoro arrosto, bottarga, mandorla, aglione; i bottoni di erbe amare, Beurre Blanc all’arancia e riccio di mare; le piramidi alla Maremmana, albicocca concentrata, infuso di rosa canina; il caviale di aringa e Riesling; l’agnello alla brace, peperoni e anguilla in porchetta; il piccione in più servizi; infine la zuppetta di frutta e verdura o le carote, ibiscus e sambuco.

