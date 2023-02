Lisini, Docg Brunello di Montalcino Ugolaia 2017

La storia dei Lisini è antica e si intreccia con il Granducato di Toscana, il Comune di Firenze, il fascismo (che rinnegò) e, ovviamente, la mezzadria. Proprio nel periodo in cui questa si sgretola, Elina Lisini, erede dei possedimenti, decide di restare e di investire nel territorio, piantando i primi 7 ettari di vigna e diventando la prima (per ora) presidente del Consorzio, che contribuì a fondare. Oggi è tutto in mano a 3 nipoti, che gestiscono 154 ettari di cui 24 dedicati al Sangiovese. Il Brunello Ugolaia proviene dal vigneto omonimo e raramente delude. L'annata 2017 ha una notevole aderenza saporita, altrettanta polpa fruttata scorrevole, e calde note balsamiche e vanigliate in chiusura.

