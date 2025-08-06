L’Italia del vino sotto i riflettori a New York, l’11 settembre 2025, con “Wine Enthusiast”

Da Allegrini a Banfi, da Berlucchi a Bersano, da Bertani a Ca’ Bolani, da Ca’ del Bosco a Cantina di Bolzano, da Puiatti a Santadi, da Cavit a Ceretto, da Cesari a Cusumano, da Famiglia Cotarella a Fantini, da Girlan a La Giuva, da Lamole di Lamole a Leone De Castris, da Mezzacorona a Pasqua Wines, da Pietradolce a Poderi dal Nespoli, da Poderi Melini a Podernuovo a Palazzone, da Rotari a Ruffino, da Santi a Sartori di Verona, da Sella & Mosca a Tenuta Regaleali, da Tenuta Sette Ponti a Tenute Orestiadi, da Terra Moretti Vino a Villa Bucci ed a Zenato: sono solo alcune delle celebri cantine italiane del tasting “Sip of Italy” dedicato al grande vino tricolore in “Sip Event Series” firmato dal magazine Usa “The Wine Enthusiast” a New York.

L’appuntamento è in calendario l’11 settembre alla City Winery, con oltre 300 etichette di primo piano dell’enologia tricolore. Quando, oltre al tasting aperto al pubblico ed a quello riservato ai media e addetti ai lavori, sarà di scena anche un seminario dal tema quanto mai attuale, “Raggiungere la Next Generation: lezioni dall’assaggio di vini italiani e dal vendere vini in America”, guidato dai degustatori per l’Italia delle rivista Usa, Danielle Callegari e Jeff Porter, con, tra gli altri, Chris Leon di Leon & Son, Kenneth Crum di Pearl Box, e Mark Fornatale di Skurnik Wines & Spirits. Per uno dei tanti eventi organizzati dai media americani sul vino italiano in quegli States che, nonostante tutto, sono di gran lunga il primo partner straniero per le cantine del Belpaese.

