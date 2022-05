Livia Fontana, Docg Barolo Bussia Riserva 2016

La cantina, con sede a Castiglione Falletto, nella cascina Fontanin, si trova in una posizione decisamente felice tra Bussia e Villero. Dai suoi vigneti, che occupano un’estensione di 10 ettari in prevalenza coltivati intorno agli edifici aziendali, si ricavano circa 60.000 bottiglie. Si tratta di una realtà a carattere squisitamente familiare - una caratteristica molto diffusa tra le colline delle Langhe, che anzi ne disegna il tratto produttivo prevalente - animata da Livia Fontana, erede del lavoro di suo padre Ettore e oggi coadiuvata dai figli Michele e Lorenzo. La produzione è, inevitabilmente, incentrata sul Barolo (con i Cru Bussia, Villero, Fontanin) ma non manca anche il contributo della Barbera d’Alba, del Langhe e del Roero Arneis. Lo stile dei vini è tendenzialmente classicheggiante, con affinamenti in legno grande e rigorosa attenzione ad un profilo senza eccessi, che guarda alla finezza e alla gentilezza del risultato finale. Ne è un buon esempio il Barolo Bussia Riserva 2016 un rosso solido quanto raffinato, capace di raccogliere in sé tutto il buono di un’annata molto importante anche a queste latitudini. Il suo profilo olfattivo rimanda a note di rosa, china e ciliegia sotto spirito, con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca, la struttura è vigorosa, pur mantenendosi articolata e non priva di chiaro-scuri, con il sorso dalla continua sapidità anche nel finale di liquirizia e frutti rossi.

(fp)

