Livia Fontana, Docg Barolo Fontanin 2020

La cantina oggi guidata da Livia Fontana, coadiuvata dai figli Michele e Lorenzo, porta avanti la storia di una famiglia da secoli intrecciata con la storia della terra e i vini di qualità. La cantina ha 10 ettari di vigneti dislocati a Castiglione Falletto, a Bussia in Monforte d’Alba e nel Roero. Ma l’intenzione è di crescere ancora e diversificare ulteriormente la produzione, dove il Barolo svetta accanto al Barbera d’Alba, al Nebbiolo Langhe ed il Roero Arneis; infatti “abbiamo appena acquistato 7 ettari in Monferrato per produrre una Barbera d’Asti, un Grignolino e due bianchi da vitigni top secret”, ci ha detto Livia Fontana in una degustazione a Roma presso il ristorante “Mamma Mia”. Dei tre Barolo Livia Fontana, Villero e Bussia vengono da vigneti cru, mentre Fontanin è un Barolo classico che si lega strettamente alla storia di famiglia. “Fontanin è il nome della nostra casa e si deve al diminutivo del nostro cognome - ha raccontato Livia - perché circa 200 anni fa qui era venuto ad abitare il più giovane dei fratelli Fontana. Io lo chiamo il Barolo di famiglia, il Barolo che faceva mio nonno e poi mio padre”. Il colore di Fontanin è rosso con tonalità dal rubino intenso al granato. Al naso presenta note floreali di violetta macerata e sfumature balsamiche. Il sapore del sorso è deciso e ha grande struttura e tannino elegante. A tavola è ottimo con primi piatti al ragù e carni rosse in generale.

(Cristina Latessa)

