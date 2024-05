Lo chef stellato Gennaro Esposito e il futuro della cucina italiana, candidata all’Unesco

A WineNews, il futuro della cucina italiana, candidata Unesco, per Gennaro Esposito, storico chef stellato del ristorante “La Torre del Saracino”, a Seiano, a Vico Equense. Un mondo in “grande salute” per Esposito, che sottolinea la qualità delle nuove promesse della ristorazione in Italia, a cui dice che “dobbiamo ricordare sempre da dove veniamo, per non dimenticare le nostre radici e prodotti importantissimi che meritano di essere raccontati”. E che accoglierà nella mitica “Festa a Vico” 2024 (10-12 giugno), la “Repubblica del cibo”, per cucinare con i più grandi chef al mondo.

