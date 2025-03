“Lo scontro Usa-Ue sui dazi sia la base per rafforzare i rapporti con un mercato insostituibile”

“Mi auguro che lo scontro sui dazi sia una base di rafforzamento dei rapporti con un alleato strategico come gli Usa, mercato per noi insostituibile. Come Italia stiamo lavorando per rafforzare la capacità diplomatica dell’Ue”. Così, a WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, nel lancio, oggi a Roma, di Vinitaly 2025 “dove ci saranno i Commissari Ue all’Agricoltura Christophe Hansen e alla Salute Olivér Várhelyi. E molte eccellenze della cucina per spiegare come il vino fa parte della nostra alimentazione di qualità e della nostra cultura, contro ogni demonizzazione”.

