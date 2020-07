Lo Sparviere, Docg Franciacorta Brut Satèn

Il Satèn de Lo Sparviere è il Franciacorta più immediato prodotto dall’azienda con sede a Monticelli Brusati, essendo ottenuto da uve Chardonnay dei vigneti più giovani. Un Blanc des Blancs che conserva una nitida caratterizzazione varietale, che ben si sposa con la morbidezza del Satèn, ovvero quello specifico Franciacorta che si distingue da tutti gli altri per la minore pressione in bottiglia (massimo 5 atmosfere). Affinamento sui lieviti minimo per 24 mesi, possiede beva agile e i piacevole. Lo Sparviere, 30 ettari di vigneto per una produzione di 300.000 bottiglie fa parte del gruppo Aziende Agricole Beretta, con proprietà in Toscana, Abruzzo, Piemonte e Alto Adige.

