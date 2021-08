Lo Sparviere, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 2013

La dependance franciacortina della famiglia Gussalli Beretta conta su 30 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie. Ma non è la sola realtà vitivinicola di proprietà della famiglia. Il gruppo Aziende Agricole Beretta infatti è composto da un articolato mosaico enoico che comprende Fonte Masso in Langa, Steinhaus in Alto Adige, Castello di Radda in Toscana e Orlando Contucci Ponno in Abruzzo. Dalla Franciacorta arrivano 8 etichette, fra cui questa Riserva senza dosaggio dalla base dolce di crema pasticcera, mango, melone, miele d'acacia e mandorla, appuntita di fresche note agrumate. Il sorso è cremoso e fa affiorare note tostate, di mora e sottobosco.

